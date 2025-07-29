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  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne
  • Võimas, mitmekülgne ja stiilne

1000 seeriaPõrandaventilaatorid

CX1220/00

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Võimas, mitmekülgne ja stiilne
Võimas ja vaikne jahutus, kolm kiirusevalikut, pöörlemisfunktsioon ja mugav taimer. See vaikne ja stabiilne seade muudab igapäevaelu mugavaks.
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Võimas, mitmekülgne ja stiilne

  • Ventilaatori õhuvool 3330 m3/h

  • Vaikne, 38 dB (A)

  • Kallutatav ja võnkuv

  • Pea läbimõõt 45 cm

Suure ulatusega õhuvoog maksimaalseks jahutuseks

Suure ulatusega õhuvoog maksimaalseks jahutuseks

Võimas ja vaikne jahutus, kolm kiirusevalikut, pöörlemisfunktsioon ja mugav taimer. See vaikne ja stabiilne seade muudab igapäevaelu mugavaks.

Piisav õhuvoog, mis pakub kohe mugavustunnet

Piisav õhuvoog, mis pakub kohe mugavustunnet

See 3330 m³/h jahutav ventilaator paneb õhu kiiresti ringlema ning tekitab värske ja meeldiva õhuvoo, mis jõuab ruumi igasse nurka.

Vaikne jahutus väikseimal seadel

Vaikne jahutus väikseimal seadel

See ventilaator tagab rahuliku keskkonna, sest töötab vaikselt väärtusel 38 dB – sama nagu kerge vihmasadu. Ideaalne töötamiseks, lugemiseks või magamiseks, sest atmosfäär on rahulik ning miski ei häiri.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.