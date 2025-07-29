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Ventilaatori õhuvool 3330 m3/h
Vaikne, 38 dB (A)
Kallutatav ja võnkuv
Pea läbimõõt 45 cm
Võimas ja vaikne jahutus, kolm kiirusevalikut, pöörlemisfunktsioon ja mugav taimer. See vaikne ja stabiilne seade muudab igapäevaelu mugavaks.
See 3330 m³/h jahutav ventilaator paneb õhu kiiresti ringlema ning tekitab värske ja meeldiva õhuvoo, mis jõuab ruumi igasse nurka.
See ventilaator tagab rahuliku keskkonna, sest töötab vaikselt väärtusel 38 dB – sama nagu kerge vihmasadu. Ideaalne töötamiseks, lugemiseks või magamiseks, sest atmosfäär on rahulik ning miski ei häiri.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lollypop567
29/07/2025
България
Kampaania osa
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Kampaania osa
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Kampaania osa
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
See arvustus tehti tootele Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка