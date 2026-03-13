10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Õhupuhasti ja õhuniisutaja
Kõik seeriad
1000 seeria Põrandaventilaatorid
Tugi
CX1220/00
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21
Võimas ja vaikne jahutus, kolm kiirusevalikut, pöörlemisfunktsioon ja mugav taimer. See vaikne ja stabiilne seade muudab igapäevaelu mugavaks.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata