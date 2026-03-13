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CX1220/00

1000 seeria Põrandaventilaatorid

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF fail, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Võimas ja vaikne jahutus, kolm kiirusevalikut, pöörlemisfunktsioon ja mugav taimer. See vaikne ja stabiilne seade muudab igapäevaelu mugavaks.

  • PDF fail
  • 24 July 2026

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