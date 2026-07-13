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Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
Naudi võimsat, kuid vaikset jahutust. Ventilaator kohandub automaatselt Sinu vajadustega, kasutades vähem energiat. Säilita kontroll Air+ rakendusega, jälgi toatemperatuuri ekraanil ja loo meeldiv atmosfäär eeterlike õlidega.
Võimas õhuvool 2440 m³/h
Ülivaikne
Ühendatud rakendusega Air+
Väike energiatarve
Alalisvoolumootor
See labadeta ventilaator tagab tugeva õhuvoolu 2440 m³/h, et kiiresti jahutada kogu Sinu ruumi. See levitab jahedat õhku kaugemale ja laiemalt (1), õhu kiirusega kuni 8,4 m/s.
Koge 40% vaiksemat jahutust (1), vaid 22 dB (2). Harjadeta alalisvoolumootori ja lennukitiiva aerodünaamikast inspireeritud õhuava abil on see meie seni vaikseim ventilaator – ideaalne rahulikuks uneks, tööks või täielikuks lõõgastumiseks.
Energiasäästlik alalisvoolumootor tagab võimsa jahutuse kuni 40% väiksema energiatarbimisega (3). Maksimaalse 30 W võimsusega kasutab see vähem energiat kui tavaline hõõglamp – et hoida Sinu energiakulud madalad.
5.0
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Marzena Woźnica
13/07/2026
Polska
Kampaania osa
Test wentylatora Philips Smart Tower Fan
Od kilku dni testuję ten wentylator i jestem z niego naprawdę zadowolona. Trafił do mnie w idealnym momencie, kiedy na zewnątrz jest ponad 30°C. Chłodzi bardzo dobrze, a przy tym pracuje cicho. Najbardziej spodobało mi się sterowanie przez aplikację - nie muszę szukać pilota ani wstawać z kanapy, żeby zmienić ustawienia. Wszystko działa intuicyjnie i jest bardzo wygodne. Dodatkowo wentylator ma nowoczesny wygląd i świetnie pasuje do wnętrza. Dla mnie to naprawdę udany sprzęt. #testowanie
See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-06-26
See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-06-26
Klaudia Patric
09/07/2026
Polska
Kampaania osa
Ultracichy i bardzo wydajny wentylator oiknowy
Bardzo cichy i wydajny wentylator pobierający niewiele prądu. Idealny do dużego mieszkania. Za niezbyt wygórowane pieniądze. Możliwość sterowania z aplikacji w telefonie ułatwia korzystanie. Zaś ultracichy tryb nocny jest cudowny na gorące letnie noce gdzie ułatwia znacznie zasypianie. Oceniam 9/10. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu
Positiivsed omadused
Cichy i wydajny zużywający bardzo mało prądu - idealny
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-02
Alakoalax
09/07/2026
Polska
Kampaania osa
Najelpszt wentylator
Świetne urządzenie, na gorące dni sprawuje się idealnie. Powietrze równomiernie rozprowadzane jest po pokoju. Jest cichy. Pilot dołączony w zestawie zdecydowanie poprawia wrażenia z korzystania.
See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-01
See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-01
(1) vs. eelkäija CX5535
(2) Testitud madalaimal kiirusel
(3) vs. vahelduvvoolumootori mudel