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  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator
  • Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator

Nutikas tornventilaator 7000Tornventilaator

CX7550/01

5

| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator

Naudi võimsat, kuid vaikset jahutust. Ventilaator kohandub automaatselt Sinu vajadustega, kasutades vähem energiat. Säilita kontroll Air+ rakendusega, jälgi toatemperatuuri ekraanil ja loo meeldiv atmosfäär eeterlike õlidega.

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Edasijõudnud intelligentsus personaalseks mugavuseks

Meie võimsaim ja vaikseim tornventilaator

  • Võimas õhuvool 2440 m³/h

  • Ülivaikne

  • Ühendatud rakendusega Air+

  • Väike energiatarve

  • Alalisvoolumootor

Meie võimsaim tornventilaator

Meie võimsaim tornventilaator

See labadeta ventilaator tagab tugeva õhuvoolu 2440 m³/h, et kiiresti jahutada kogu Sinu ruumi. See levitab jahedat õhku kaugemale ja laiemalt (1), õhu kiirusega kuni 8,4 m/s.

Sosinavaikne tuulehoog SilentWings tehnoloogiaga

Sosinavaikne tuulehoog SilentWings tehnoloogiaga

Koge 40% vaiksemat jahutust (1), vaid 22 dB (2). Harjadeta alalisvoolumootori ja lennukitiiva aerodünaamikast inspireeritud õhuava abil on see meie seni vaikseim ventilaator – ideaalne rahulikuks uneks, tööks või täielikuks lõõgastumiseks.

40% väiksem energiatarbimine alalisvoolumootori abil

40% väiksem energiatarbimine alalisvoolumootori abil

Energiasäästlik alalisvoolumootor tagab võimsa jahutuse kuni 40% väiksema energiatarbimisega (3). Maksimaalse 30 W võimsusega kasutab see vähem energiat kui tavaline hõõglamp – et hoida Sinu energiakulud madalad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/07/2026

Polska

Polska

Test wentylatora Philips Smart Tower Fan

Od kilku dni testuję ten wentylator i jestem z niego naprawdę zadowolona. Trafił do mnie w idealnym momencie, kiedy na zewnątrz jest ponad 30°C. Chłodzi bardzo dobrze, a przy tym pracuje cicho. Najbardziej spodobało mi się sterowanie przez aplikację - nie muszę szukać pilota ani wstawać z kanapy, żeby zmienić ustawienia. Wszystko działa intuicyjnie i jest bardzo wygodne. Dodatkowo wentylator ma nowoczesny wygląd i świetnie pasuje do wnętrza. Dla mnie to naprawdę udany sprzęt. #testowanie

See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-06-26

See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-06-26

09/07/2026

Polska

Polska

Ultracichy i bardzo wydajny wentylator oiknowy

Bardzo cichy i wydajny wentylator pobierający niewiele prądu. Idealny do dużego mieszkania. Za niezbyt wygórowane pieniądze. Możliwość sterowania z aplikacji w telefonie ułatwia korzystanie. Zaś ultracichy tryb nocny jest cudowny na gorące letnie noce gdzie ułatwia znacznie zasypianie. Oceniam 9/10. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu

Positiivsed omadused

Cichy i wydajny zużywający bardzo mało prądu - idealny

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-02

09/07/2026

Polska

Polska

Najelpszt wentylator

Świetne urządzenie, na gorące dni sprawuje się idealnie. Powietrze równomiernie rozprowadzane jest po pokoju. Jest cichy. Pilot dołączony w zestawie zdecydowanie poprawia wrażenia z korzystania.

See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-01

See arvustus tehti tootele Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-01

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Lahtiütlused

  1. (1) vs. eelkäija CX5535

  2. (2) Testitud madalaimal kiirusel

  3. (3) vs. vahelduvvoolumootori mudel