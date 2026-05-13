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Nutikas tornventilaator 7000 Tornventilaator

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Nutikas tornventilaator 7000Tornventilaator

CX7550/01

Nutikas tornventilaator 7000 Tornventilaator

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Jobnumber: 35430

  • PDF fail, 4.3 MB
  • 13 May 2026

Naudi võimsat, kuid vaikset jahutust. Ventilaator kohandub automaatselt Sinu vajadustega, kasutades vähem energiat. Säilita kontroll Air+ rakendusega, jälgi toatemperatuuri ekraanil ja loo meeldiv atmosfäär eeterlike õlidega.

  • PDF fail
  • 14 September 2026

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