Kohvikukvaliteediga tulemused BrewExtract-tehnoloogiaga
Sametine piimavaht LatteGo Pro abil
Üle 50 kuuma ja külma joogi iga meeleolu jaoks
Probleemideta puhastamine
Kergesti kasutatav vaistlik ekraan
Kohvikulaadse intensiivsuse saladus? Meie BrewExtract-tehnoloogia doseerib ja pressib rohkem ube* igasse valmistuskorda, et pakkuda teie espressomasinaga seda selgesti äratuntavat kohvikulaadset maitset. Kas soovite saavutada täpselt õiget tulemust? Reguleerige pruulimist, valides 7 intensiivsuse taseme vahel.
Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.
Avastage üle 50 kuuma ja külma kohvijoogi, külluslikest espressodest värskendavate külmpruulideni. See kuuma kohvi ja jääkohvi valmistaja on täiuslik lahendus perekondadele ja kohvigurmaanidele, kes soovivad kodus nautida kohvikukvaliteediga mitmekülgsust.
Kurimuri666
05/02/2026
Eesti
Lai valik ja mugav kasutada
Suur valik ja lihtne kasutada. Välimuselt modernne ja sobib igale poole kus palju ruumi, ilus suur ekraan. Puhastamine ka kiire ja lihtne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Café Aromis 8000 EP8757/20 Philipsi täisautomaatne kohvimasin
Marti32
30/01/2026
Eesti
Täiesti asjalik kohvimasin
Väga hea masin. Teeb head kohvi, näeb viisakas välja ja seda on väga hea puhastada. Ei mingeid voolikuid ega pool tundi mässamist, loputad ära ja valmis :)
See arvustus tehti tootele Café Aromis 8000 EP8757/20 Philipsi täisautomaatne kohvimasin
SvetlanaR10
28/01/2026
Eesti
Suurepärane kohvi
Esimese asjana paistab kohe silma kohvimasina suur ekraan ja see kui paljude erinevate kohvijookide vahel on võimalik valida. Kohviubade jahvatamine on mõnusalt vaikne ja müra on korralikult summutatud. Barista-assistant on väga huvitav lisavõimalus – see tõesti aitab kohvi enda jaoks paika sättida. Mulle väga meeldib LatteGo piimakann ja sellel masinal on see veelgi mugavamaks tehtud. Seda on nii lihtne pesta. Lisaks on karbis kaasas nüüd kaks piimakannu – üks teeb külma piimavahtu ja teine sooja piimavahtu. Piimavahu kvaliteet on väga hea kvaliteediga.
Positiivsed omadused
Lihtne kasutada
Negatiivsed omadused
Puudub
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Café Aromis 8000 EP8757/20 Philipsi täisautomaatne kohvimasin
Pärast 8 filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest