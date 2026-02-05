  • Maitse nagu kohvikus, kuid koduse tundega
Uus

Café Aromise seeria 8000Philipsi täisautomaatne kohvimasin

EP8757/12

4.9
| (82) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Maitse nagu kohvikus, kuid koduse tundega
Philips Café Aromis võimaldab kodus nautida kohvikukvaliteediga kohvi. Valmistage rohkem kui 50 erinevat jooki, espressost külmpruulini, valmistatud kohvikusarnase maitse jaoks suurema koguse ubadega*. Lisage sametpehme või külm vaht LatteGo Pro abil, puhastamiseks loputage seda 10 sekundit voolava vee all.
Teie lemmiktugevusega maitse – espressost külmpruulini

  • Kohvikukvaliteediga tulemused BrewExtract-tehnoloogiaga

  • Sametine piimavaht LatteGo Pro abil

  • Üle 50 kuuma ja külma joogi iga meeleolu jaoks

  • Probleemideta puhastamine

  • Kergesti kasutatav vaistlik ekraan

Rohkem ube, rohkem maitset

Kohvikulaadse intensiivsuse saladus? Meie BrewExtract-tehnoloogia doseerib ja pressib rohkem ube* igasse valmistuskorda, et pakkuda teie espressomasinaga seda selgesti äratuntavat kohvikulaadset maitset. Kas soovite saavutada täpselt õiget tulemust? Reguleerige pruulimist, valides 7 intensiivsuse taseme vahel.

Sametpehme piim kõikide teie kohvikust tuntud jookide heaks

Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.

Üle 50 kuuma ja külma joogi iga meeleolu jaoks

Avastage üle 50 kuuma ja külma kohvijoogi, külluslikest espressodest värskendavate külmpruulideni. See kuuma kohvi ja jääkohvi valmistaja on täiuslik lahendus perekondadele ja kohvigurmaanidele, kes soovivad kodus nautida kohvikukvaliteediga mitmekülgsust.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Saage aru tootearvustustest

4.9

5-st

82

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

5
4
3
2
1

Kurimuri666

05/02/2026

Eesti

Lai valik ja mugav kasutada

Suur valik ja lihtne kasutada. Välimuselt modernne ja sobib igale poole kus palju ruumi, ilus suur ekraan. Puhastamine ka kiire ja lihtne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Café Aromis 8000 EP8757/20 Philipsi täisautomaatne kohvimasin

Marti32

30/01/2026

Eesti

Täiesti asjalik kohvimasin

Väga hea masin. Teeb head kohvi, näeb viisakas välja ja seda on väga hea puhastada. Ei mingeid voolikuid ega pool tundi mässamist, loputad ära ja valmis :)

SvetlanaR10

28/01/2026

Eesti

Suurepärane kohvi

Esimese asjana paistab kohe silma kohvimasina suur ekraan ja see kui paljude erinevate kohvijookide vahel on võimalik valida. Kohviubade jahvatamine on mõnusalt vaikne ja müra on korralikult summutatud. Barista-assistant on väga huvitav lisavõimalus – see tõesti aitab kohvi enda jaoks paika sättida. Mulle väga meeldib LatteGo piimakann ja sellel masinal on see veelgi mugavamaks tehtud. Seda on nii lihtne pesta. Lisaks on karbis kaasas nüüd kaks piimakannu – üks teeb külma piimavahtu ja teine sooja piimavahtu. Piimavahu kvaliteet on väga hea kvaliteediga.

Positiivsed omadused

Lihtne kasutada

Negatiivsed omadused

Puudub

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Café Aromis 8000 EP8757/20 Philipsi täisautomaatne kohvimasin

Lahtiütlused

  1. Võrreldes kõikide teiste Philipsi automaatsete espressomasinatega

  2. Võrreldes eelmiste Philips espressomasinatega

  3. Pärast 8 filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest