Mis mulle Philips Café Aromise Series 8000 juures päriselt meeldib? Kõigepealt- valik! See masin pakub kõike. Ühel hommikul tahad musta kohvi, teisel päeval cappuccinot ja kolmandal jääkohvi — kõik on paari puudutuse kaugusel. Kui kodus on mitu kohvijoojat, siis see on suur pluss. Laste lemmik on muidugi piimavaht, tänu millele on sooja kakao valmistamine lihtne ja kiire. Lisaks saab valida, kui kuuma piimavahtu või kuuma vett soovid. Kuigi masin näeb välja üsna “uhke”, siis ekraan on loogiline, masin juhendab ise:vajutan, ootan, naudin. Lisaks on mõnus, et saab salvestada oma lemmikjoogid — masin justkui “õpib sind tundma”. Alguses oli tunne, et tunne, et valikuid on liiga palju. Milline intensiivsus? Kui palju vett? Milline temperatuur? See pole miinus, aga nõuab veidi katsetamist, enne kui “oma ideaalne tass” paika loksub. LatteGo süsteemi suurim pluss minu jaoks on lihtne piimakann. Ei mingeid voolikuid, ei mingit keerulist pesu — loputad kiirelt ära ja valmis. Kui piimakohvid on su teema, teeb see elu päris palju lihtsamaks. Kohvi tegemine ei ärata kogu majapidamist üles. Jah, ta teeb häält (see on kohvimasin), aga see on pigem “taustamüra”.