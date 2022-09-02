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  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega

Tootmine lõpetatud

PowerPro AquaVarrega tolmuimeja

FC6401/01

3.6
| (31) Auhinnad
Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
Uus Philips PowerPro Aqua on võimas juhtmeta tolmuimeja, mis võimaldab ka märgpesu. See kombineerib tolmuimeja ja pesu, et eemaldada olmesegadused kiiresti. Lihtne klõpsuga pesusüsteem võimaldab kas ainult tolmu imeda või lisada sellele pesuseadme!
Kuva kõik eelised

Alati käepärast olmesegaduste puhastamiseks

Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega

  • Kaks ühes

  • Tolmuimeja ja mopp

  • 18 V

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab suure imemisjõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab suure imemisjõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab võimsad tulemused ühe puhastuskorraga. Õhk siseneb suure hooga PowerCyclone'i süsteemi ja kaardus õhukanal suurendab selle kiirust veelgi, eraldades tõhusalt tolmu õhust.

Uus pesemissüsteem tagab optimaalse niiskuse kõigil kõvakattega põrandatel

Uus pesemissüsteem tagab optimaalse niiskuse kõigil kõvakattega põrandatel

Ainulaadne pesemissüsteem kontrollib veekogust, et tagada optimaalne niiskus kõigil kõvakattega põrandatel kogu pesemise ajal.

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

31

Auhinnad

2

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продукта върши страхотна работа, препоръчвам!

Препоръчвам на всички, прахосмукачката върши чудесна работа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

27/12/2019

България

България

Страхотен!

Супер е ! Много бързо и лесно почиствам, за малко квадрати се справя отлично, не съжалявам за покупката си!

Positiivsed omadused

Много бързо и качествено почиства!

Negatiivsed omadused

Малко време издържа батерията, но за малко пространство е супер!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Maximalni spokojenost

Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrofiibrist padjakest kuuluvad komplekti; mikrofiibrist padjakeste ostmise kohta lugege teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki kandvate mikrofiibrist padjakeste kasutamise korral ei saa me optimaalset puhastustulemust tagada.