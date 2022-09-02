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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
FC6401/01
Kaks ühes
Tolmuimeja ja mopp
18 V
PowerCyclone'i tehnoloogia tagab võimsad tulemused ühe puhastuskorraga. Õhk siseneb suure hooga PowerCyclone'i süsteemi ja kaardus õhukanal suurendab selle kiirust veelgi, eraldades tõhusalt tolmu õhust.
Ainulaadne pesemissüsteem kontrollib veekogust, et tagada optimaalne niiskus kõigil kõvakattega põrandatel kogu pesemise ajal.
TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.
3.6
5-st
31
Auhinnad
Али 85
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продукта върши страхотна работа, препоръчвам!
Препоръчвам на всички, прахосмукачката върши чудесна работа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Йовито
27/12/2019
България
Страхотен!
Супер е ! Много бързо и лесно почиствам, за малко квадрати се справя отлично, не съжалявам за покупката си!
Positiivsed omadused
Много бързо и качествено почиства!
Negatiivsed omadused
Малко време издържа батерията, но за малко пространство е супер!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Kakacka123
27/02/2019
Česká republika
Maximalni spokojenost
Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrofiibrist padjakest kuuluvad komplekti; mikrofiibrist padjakeste ostmise kohta lugege teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki kandvate mikrofiibrist padjakeste kasutamise korral ei saa me optimaalset puhastustulemust tagada.