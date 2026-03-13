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PowerPro Aqua Varrega tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6401/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6401/01 - English (US)
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Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
Kas tolmuimejasse võib panna vahendit või sooja vett?
Kuidas peaksin oma PowerPro Aqua filtrit puhastama?
Kuidas käib Philips PowerPro Aqua valmis panemine?
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
Philipsiga ühenduse võtmine
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