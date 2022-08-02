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Tootmine lõpetatud
99,9% tolmu eemaldamine
900 W
4 l
Kaugjuhtimispult
Ainulaadse disainiga tolmukamber tagab maksimaalse mahutavuse ja õhuvoo – seda tänu mitteummistuvale tolmukotile, mis säilitab tugeva imemisvõimsuse kuni selle hetkeni, kui kott täis saab.
Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku puhtuse.
TriActive+ otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.
Auhinnad
4.6
5-st
38
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
clayman
02/08/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Positiivsed omadused
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Negatiivsed omadused
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Positiivsed omadused
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Negatiivsed omadused
zatím o žádných nevím
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2). Filtreerimisjõudlust on testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.
Arvutamisel arvestatud tolmukoti vahetusega, kui imemisvõimsus on langenud 80%; võrreldes klassikalise paberkotiga FC8019/01; mõõtmisel kasutatud Philipsi FC895x/09 valikut.