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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FC8022/04
XU9100/10
XU2100/15
XU2100/25
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
FC8241/09
Tolmukotid, 4 tk
Üks standard sobib kõigile
Allergiavastane filtreerimine
Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.
Allergiavastane s-bag® sisaldab filtreid kuni 1 mikroni suuruste õietolmu osakeste, tolmuosakeste, tolmulestade, lestaallergeenide ja kassiallergeenide kinni püüdmiseks. Selline filtreerimise tase vähendab kokkupuudet allergeenidega märkimisväärselt ja sobib astmaatikutele ja allergikutele kasutamiseks.
Allergiavastane s-bag® on valmistatud ülivastupidavast sünteetilisest materjalist, mis on toodetud Rootsis.
3.0
5-st
1
Arvustus
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů