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  • s-bag® allergiavastane
  • s-bag® allergiavastane
  • s-bag® allergiavastane
  • s-bag® allergiavastane
  • s-bag® allergiavastane
  • s-bag® allergiavastane

Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid

FC8022/04

3
| (1) Arvustus
s-bag® allergiavastane
s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
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Parem filtreerimine, sobib täiuslikult allergikutele

s-bag® allergiavastane

  • Tolmukotid, 4 tk

  • Üks standard sobib kõigile

  • Allergiavastane filtreerimine

Universaalne standard, lihtne valik

Universaalne standard, lihtne valik

Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.

Allergiavastane, sobib täiuslikult astmaatikutele ja allergikutele

Allergiavastane, sobib täiuslikult astmaatikutele ja allergikutele

Allergiavastane s-bag® sisaldab filtreid kuni 1 mikroni suuruste õietolmu osakeste, tolmuosakeste, tolmulestade, lestaallergeenide ja kassiallergeenide kinni püüdmiseks. Selline filtreerimise tase vähendab kokkupuudet allergeenidega märkimisväärselt ja sobib astmaatikutele ja allergikutele kasutamiseks.

Ülivastupidav sünteetiline materjal, valmistatud Rootsis

Ülivastupidav sünteetiline materjal, valmistatud Rootsis

Allergiavastane s-bag® on valmistatud ülivastupidavast sünteetilisest materjalist, mis on toodetud Rootsis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
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1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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