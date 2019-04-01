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  • Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*
  • Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*

Tootmine lõpetatud

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8658/01

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*
Uus Philipsi Performer Active puhastab paremini tänu Airflow Plus-tehnoloogiale ja võimsale 2100 W mootorile.
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Airflow Max-tehnol. ja 4 l tolmumahuga

Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*

  • 2100 W

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • EPA 10 filter

Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse

Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse

Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoolu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

2000 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.

4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Супер пилосос

Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

22/06/2020

България

България

Много добър продукт!

Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.

Positiivsed omadused

Съотношението цена - качество е удовлетворително.

Negatiivsed omadused

Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

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Lahtiütlused

  1. Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife, katsetatud ettevõttesiseselt augustis 2013