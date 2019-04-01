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Tootmine lõpetatud
2100 W
AirflowMaxi tehnoloogia
EPA 10 filter
Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoolu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
2000 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.
Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
iAlexeus
01/04/2019
Україна
Супер пилосос
Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Емма
22/06/2020
България
Много добър продукт!
Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.
Positiivsed omadused
Съотношението цена - качество е удовлетворително.
Negatiivsed omadused
Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife, katsetatud ettevõttesiseselt augustis 2013