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  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
  • Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

Tootmine lõpetatud

PowerPro ExpertTolmukotita tolmuimeja

FC9743/09

3 auhinnad

Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*
Philipsi tolmukotita tolmuimeja 7000 Series pakub suurimat imemisvõimsust, mida Philipsil pakkuda on. Tänu PowerCyclone 8 tehnoloogiale ja kolme puhastustoimingut koondavale TriActive+ otsakule on koristamine imelihtne.
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Allergialukk püüab kinni > 99,9%** peenest tolmust

Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergialukk

  • Integreeritud tarvikud

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

Ülitõhus ja rohkem kui 50 000 p/min pakkuv 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse iga kord.

99,9% tolmu eemaldamine*** tõhusamaks puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine*** tõhusamaks puhastamiseks

TriActive+ otsak ja ülim imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise***.

PowerCyclone 8 võimaldab tugevat imemisvõimsust pikema aja jooksul

PowerCyclone 8 võimaldab tugevat imemisvõimsust pikema aja jooksul

PowerCyclone 8 tehnoloogia tekitab jõulise keerise, mis kiirendab õhu liikumist ja tugevdab imemisvõimsust. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust kiirusel > 185 km/h, tagades tugevama imemisvõimsuse pikemaks ajaks. Nii saate nautida parimat puhtust.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961326
  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-1679549

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal H1 2019.

  2. Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).

  4. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.