Suurim imemisvõimsus PowerCyclone 8 abil*

Philipsi tolmukotita tolmuimeja 7000 Series pakub suurimat imemisvõimsust, mida Philipsil pakkuda on. Tänu PowerCyclone 8 tehnoloogiale ja kolme puhastustoimingut koondavale TriActive+ otsakule on koristamine imelihtne.