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Tootmine lõpetatud
FC9743/09
900 W
PowerCyclone 8
Allergialukk
Integreeritud tarvikud
Ülitõhus ja rohkem kui 50 000 p/min pakkuv 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse iga kord.
TriActive+ otsak ja ülim imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise***.
PowerCyclone 8 tehnoloogia tekitab jõulise keerise, mis kiirendab õhu liikumist ja tugevdab imemisvõimsust. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust kiirusel > 185 km/h, tagades tugevama imemisvõimsuse pikemaks ajaks. Nii saate nautida parimat puhtust.
Auhinnad
Arvustused
Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal H1 2019.
Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.