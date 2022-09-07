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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2,2 l, NanoClean
Super parquet
PowerCyclone 7 aerodünaamiline disain minimeerib õhutakistust ja annab parimad puhastamistulemused kolme väga tõhusa sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse; 3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad tõhusalt õhust tolmu.
TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.
Uus kõvakattega põranda otsak TriActiveZ eemaldab kogu tolmu ja puru ühe tõmbega. Ainulaadne Z-kuju suunab tolmu ja suuremad purud imemiskanalisse, mitte ei lükka neid edasi. Külgmised õhukanalid tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest. Nüüdsest puudub vajadus otsakut suuremate purude eemaldamiseks üles kergitada, et oleks tagatud kõvakattega põrandate erakordne puhtus.
Auhinnad
4.7
5-st
15
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Giora
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Топ прахосмукачка
Добър дизайн, лека и изключително тиха. Пускаш и я спираш от ръкохватката, не е нужно да се навеждаш.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
GretaS
18/02/2021
България
Kinnitatud ostja
Най-добрата прахосмукачка!!!
Лесно се почиства с нея. Маневрена, лесно се почиства, здрава
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
D123
19/06/2019
България
Страхотна прахосмукачка
Много мощна прахосмукачка. Скъпичка е, но не съжаляваме за направения избор.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба
Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.