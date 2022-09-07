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  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus

Tootmine lõpetatud

PowerPro UltimateTolmukotita tolmuimeja

FC9921/09

4.7
| (15) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
Uus Philips PowerPro Ultimate tolmukotita tolmuimeja tagab tipptasemel puhtuse. PowerCyclone 7 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu. TriActiveMaxi otsak tagab suurepärase jõudluse kõigil põrandatel.
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Tolmu äraviskamine segadust tekitamata

PowerCyclone'i täiuslik tõhusus

  • 2,2 l, NanoClean

  • Super parquet

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 aerodünaamiline disain minimeerib õhutakistust ja annab parimad puhastamistulemused kolme väga tõhusa sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse; 3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad tõhusalt õhust tolmu.

Mitmeotstarbeline otsak

Mitmeotstarbeline otsak

TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z tolmu ja puru jaoks

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z tolmu ja puru jaoks

Uus kõvakattega põranda otsak TriActiveZ eemaldab kogu tolmu ja puru ühe tõmbega. Ainulaadne Z-kuju suunab tolmu ja suuremad purud imemiskanalisse, mitte ei lükka neid edasi. Külgmised õhukanalid tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest. Nüüdsest puudub vajadus otsakut suuremate purude eemaldamiseks üles kergitada, et oleks tagatud kõvakattega põrandate erakordne puhtus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

15

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

2
1

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Топ прахосмукачка

Добър дизайн, лека и изключително тиха. Пускаш и я спираш от ръкохватката, не е нужно да се навеждаш.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

18/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Най-добрата прахосмукачка!!!

Лесно се почиства с нея. Маневрена, лесно се почиства, здрава

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

19/06/2019

България

България

Страхотна прахосмукачка

Много мощна прахосмукачка. Скъпичка е, но не съжаляваме за направения избор.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9921/09 Прахосмукачка без торба

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Lahtiütlused

  1. Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.