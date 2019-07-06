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FC8038/01
1 × Allergy H13 väljalaskefilter
s-filter® standardne sobivus
Püüab kinni üle 99,95% tolmust
Allergy H13 püüab kinni enam kui 99,95% peenest tolmust, mille teised filtrid lihtsalt kannavad tagasi teie kodu õhku. See püüab kinni peened osakesed, nagu õietolm ja tolmulestad, mis kutsuvad esile allergia ja astma sümptomeid. Filtrit tuleks vahetada kord aastas.
s-filter® on standardne väljalaskefilter, mis on laialdaselt kättesaadav ja hõlpsasti äratuntav oma logo järgi. See sobib paljudele Philipsi tooteseeriate tolmuimejatele, samuti Electroluxi, AEG, Volta ja Tornado tolmuimejatele.
Optimaalse jõudluse ja filtreerimise tagamiseks soovitame vahetada filtrit iga 12 kuu tagant.
4.0
5-st
4
Auhinnad
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
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See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
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See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
See arvustus tehti tootele FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
See arvustus tehti tootele FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače