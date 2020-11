Philipsi HEPA13 vahetusfilter

See Philipsi HEPA 13 filter teie tolmuimeja jaoks püüab kinni 99,95% peenest tolmust, et tagada teile tolmuvaba keskkond ja puhas allergeenidevaba õhk. Filtrit läbiv õhk on isegi puhtam, kui teie toas olev õhk. Vaadake kõiki eeliseid