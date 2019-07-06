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  • Philipsi HEPA13 vahetusfilter
  • Philipsi HEPA13 vahetusfilter
  • Philipsi HEPA13 vahetusfilter
  • Philipsi HEPA13 vahetusfilter
  • Philipsi HEPA13 vahetusfilter
  • Philipsi HEPA13 vahetusfilter

s-filter® väljalaskefilter

FC8038/01

4
| (4) Auhinnad
Philipsi HEPA13 vahetusfilter
See Philipsi HEPA13 filter teie tolmuimeja jaoks püüab kinni 99,95% peenest tolmust, et tagada teile tolmuvaba keskkond ja puhas allergeenidevaba õhk. Filtrit läbiv õhk on isegi puhtam, kui teie toas olev õhk.
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HEPA13 filter püüab kinni > 99,95% peenest tolmust

Philipsi HEPA13 vahetusfilter

  • 1 × Allergy H13 väljalaskefilter

  • s-filter® standardne sobivus

  • Püüab kinni üle 99,95% tolmust

Allergy H13 väljalaskefilter filtreerib suurepäraselt

Allergy H13 väljalaskefilter filtreerib suurepäraselt

Allergy H13 püüab kinni enam kui 99,95% peenest tolmust, mille teised filtrid lihtsalt kannavad tagasi teie kodu õhku. See püüab kinni peened osakesed, nagu õietolm ja tolmulestad, mis kutsuvad esile allergia ja astma sümptomeid. Filtrit tuleks vahetada kord aastas.

s-filter® standardne sobivus tagab hõlpsa vahetamise

s-filter® on standardne väljalaskefilter, mis on laialdaselt kättesaadav ja hõlpsasti äratuntav oma logo järgi. See sobib paljudele Philipsi tooteseeriate tolmuimejatele, samuti Electroluxi, AEG, Volta ja Tornado tolmuimejatele.

Vahetage iga 12 kuu järel, et tagada pikaajaline jõudlus

Vahetage iga 12 kuu järel, et tagada pikaajaline jõudlus

Optimaalse jõudluse ja filtreerimise tagamiseks soovitame vahetada filtrit iga 12 kuu tagant.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

4

Auhinnad

4
3
2

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

See arvustus tehti tootele FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

See arvustus tehti tootele FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.