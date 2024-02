Värviline metallviimistlus tagab USB-pulgale stiilse väljanägemise

Kvaliteetne USB-mälupulk, millel on kõrgläikega valge korpus ja mille alumiiniumist ülemisel kaanel on läikiv metallviimistlus. See tagab väärtuslikele andmetele suurepärase kaitse ja eristub tavalistest mälupulkadest.