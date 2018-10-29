PureProtect Mini 900 seeria

30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY0910/30
Ühildub seeriatega 900 ja 800
Tööiga kuni üks aasta
Karbis: 1 filter
Philipsi originaalfilter
Philipsi õhupuhastajate seeria 900 ja 800 asendusfilter järgmiste mudelite jaoks: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni ühe aasta jooksul (2), vähendades probleeme ja kulusid. Filtreerimise täiustamiseks puhastage eelfiltrit korrapäraselt tolmuimejaga.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimivuse jaoks kasutage alati Philipsi originaalfiltrit.
Arvustused
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga (0,003 um), iUTA
(2) Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.