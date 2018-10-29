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  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
  • Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900

PureProtect Mini 900 seeriaHEPA NanoProtecti filter

FY0910/30

Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900
Originaalasendusfilter teie õhupuhastile: kolm ühes HEPA NanoProtect, Active Carbon ja eelfilter õhusaaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ja viiruste vastaseks kaitseks.
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Ühilduvad tooted
PureProtect Mini 900 seeria

PureProtect Mini 900 seeria
Nutikas õhupuhasti

AC0951/13

Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest (1)

Originaalfilter puhastile PureProtect Mini 900

  • Ühildub seeriatega 900 ja 800

  • Tööiga kuni üks aasta

  • Karbis: 1 filter

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub õhupuhasti seeriatega 900 ja 800

Ühildub õhupuhasti seeriatega 900 ja 800

Philipsi õhupuhastajate seeria 900 ja 800 asendusfilter järgmiste mudelite jaoks: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.

Kauakestev filter, mida saab kasutada kuni ühe aasta jooksul

Kauakestev filter, mida saab kasutada kuni ühe aasta jooksul

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni ühe aasta jooksul (2), vähendades probleeme ja kulusid. Filtreerimise täiustamiseks puhastage eelfiltrit korrapäraselt tolmuimejaga.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimivuse jaoks kasutage alati Philipsi originaalfiltrit.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga (0,003 um), iUTA

  2. (2) Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.