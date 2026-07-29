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PureProtect Mini 900 seeria HEPA NanoProtecti filter

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PureProtect Mini 900 seeriaHEPA NanoProtecti filter

FY0910/30

PureProtect Mini 900 seeria HEPA NanoProtecti filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Originaalasendusfilter teie õhupuhastile: kolm ühes HEPA NanoProtect, Active Carbon ja eelfilter õhusaaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ja viiruste vastaseks kaitseks.

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  • 29 July 2026

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