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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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Originaal asendusfilter Niisutusfilter
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FY1190/30
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Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)
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