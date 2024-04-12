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  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2000

Originaal asendusfilterNiisutusfilter

FY1190/30

2.3
| (3) Auhinnad
Originaalniisutusfilter seeriale 2000
Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)
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Ühilduvad tooted
2000 Series

2000 Series
Õhuniisutaja

HU2510/10

NanoCloudi tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Originaalniisutusfilter seeriale 2000

  • Ühildub seeriaga 2000

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 6 kuud

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi õhuniisutajate seeriaga 2000

Ühildub Philipsi õhuniisutajate seeriaga 2000

Asendusfiltrid Philipsi 2000 seeria õhuniisutajale: HU2510. Oma õhuniisutaja mudeli leiate seadme põhjalt.

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.3

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Negatiivsed omadused

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Positiivsed omadused

Безшумний вентилятор

Negatiivsed omadused

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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Lahtiütlused

  1. (1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  2. (2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.