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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY1190/30
Ühildub seeriaga 2000
Karbis: 1 filter
Tööiga 6 kuud
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 2000 seeria õhuniisutajale: HU2510. Oma õhuniisutaja mudeli leiate seadme põhjalt.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
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Auhinnad
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Negatiivsed omadused
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Positiivsed omadused
Безшумний вентилятор
Negatiivsed omadused
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
(2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.