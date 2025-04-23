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  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter

Kolm-ühes filterOriginaal asendusfilter

FY1700/30

1
| (1) Arvustus
Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter
Originaalasendusfilter teie õhupuhasti jaoks: kolm ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade allergeenide ja viirusosakeste eest.
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Ühilduvad tooted
1000i Series

1000i Series
Õhupuhastaja

AC1715/11

Originaal Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Õhupuhasti 1000 seeria originaalfilter

  • Ühildub 1000 seeria

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 1 aasta

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub 1000 seeria

Ühildub 1000 seeria

Asendusfiltrid Philipsi 1000 seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC1711, AC1715. Oma õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Filtrid pakuvad optimaalset filtritõhusust kuni 1 aastaks (2), vähendades probleemide tekkimist ja kulusid. Vahetage eelfiltrit regulaarselt, filter toimiks optimaalselt.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

23/04/2025

Česká republika

Česká republika

Filtr není většinu času k dispozici (není možné ho zde zakoupit). Jen velmi zřídka na časově omezenou dobu. Tip: zkuste kouknout na philips v jiné zemi. Občas vyjde levněji doprava z jiné země, než koupě filtru v servisní sítí. Samotný filtr a čistička je v pořádku.

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím

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Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.