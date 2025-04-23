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FY1700/30
Ühildub 1000 seeria
Karbis: 1 filter
Tööiga 1 aasta
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 1000 seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC1711, AC1715. Oma õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.
Filtrid pakuvad optimaalset filtritõhusust kuni 1 aastaks (2), vähendades probleemide tekkimist ja kulusid. Vahetage eelfiltrit regulaarselt, filter toimiks optimaalselt.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
1.0
5-st
1
Arvustus
Nedostupnost filtru
23/04/2025
Česká republika
Filtr není většinu času k dispozici (není možné ho zde zakoupit). Jen velmi zřídka na časově omezenou dobu. Tip: zkuste kouknout na philips v jiné zemi. Občas vyjde levněji doprava z jiné země, než koupě filtru v servisní sítí. Samotný filtr a čistička je v pořádku.
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.