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Kolm-ühes filter Originaal asendusfilter

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Kolm-ühes filterOriginaal asendusfilter

FY1700/30

Kolm-ühes filter Originaal asendusfilter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Originaalasendusfilter teie õhupuhasti jaoks: kolm ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade allergeenide ja viirusosakeste eest.

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  • 13 July 2026

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