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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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Kolm-ühes filter Originaal asendusfilter
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FY1700/30
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Originaalasendusfilter teie õhupuhasti jaoks: kolm ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade allergeenide ja viirusosakeste eest.
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