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FY3435/30
NanoCloud tehnoloogia
Kuni 99% vähem baktereid
Tööiga kuni 6 kuud
Filtri asendamine originaalse Philipsi niisutustahiga tagab õhuniisuti püsivalt suure ja tõhusa jõudluse. See on mõeldud spetsiaalselt näidatud seadme jaoks, et tagada selle täiuslik sobivus ja võimaldada seadmel sujuvalt töötada.
Ainulaadne NanoCloudi tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. Osakesed on üliväiksed ja seetõttu on bakterite või jääkainete kinnitumine äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheli-niisutitega. (1)
Philipsi filtrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev ööpäevaringne töö. Meie filtrid on mõeldud Philipsi õhuniisutaja parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.
Arvustused
(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt