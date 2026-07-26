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Originaal asendusfilter NanoCloud Õhuniisutaja filter

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Originaal asendusfilterNanoCloud Õhuniisutaja filter

FY3435/30

Originaal asendusfilter NanoCloud Õhuniisutaja filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi originaalne õhuniisutaja filter sobib täiuslikult teie seadmega, tagades püsivalt suure jõudluse. Selles kasutatakse NanoCloud tehnoloogiat puhta veeauru nanosuuruste molekulide eraldamiseks ja õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid.

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  • 26 July 2026

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