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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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FY3455/00
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Niisuti südamik sobib täiuslikult teie seadme jaoks, tagades pideva suure jõudluse. Sellel on NanoCloudi tehnoloogia, mis toodab puhta veeauru nanosuuruses molekule ja niisutab õhku, et eemaldada 99% bakteritest.
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