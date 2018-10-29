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  • Tervislik õhk, alati
  • Tervislik õhk, alati
  • Tervislik õhk, alati
  • Tervislik õhk, alati
  • Tervislik õhk, alati
  • Tervislik õhk, alati

OriginaalasendusfilterNanoCloudi niisutusfilter

FY3455/00

Tervislik õhk, alati
Niisuti südamik sobib täiuslikult teie seadme jaoks, tagades pideva suure jõudluse. Sellel on NanoCloudi tehnoloogia, mis toodab puhta veeauru nanosuuruses molekule ja niisutab õhku, et eemaldada 99% bakteritest.
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Tervislik õhk, alati

  • Ühildub 2in1 3000 seeriaga

  • Pikaajaline filter kuni 6 kuuks

  • Philipsi originaalfiltrid

Tõhusate antimikroobsete omadustega, uduvaba niisutamine

Tõhusate antimikroobsete omadustega, uduvaba niisutamine

NanoCloudi niisutustehnoloogia vähendab bakterite levikut 99%* võrra, võimaldades kogu majapidamisel nanovett juua. Ei jäta valgeid plekke, märgi laike ega veeplekke*, puhas ja hügieeniline

Ehtne Philipsi niisutusfilter

Ehtne Philipsi niisutusfilter

Tarviku asendamine Philipsi originaalniisutusfiltriga tagab teie õhuniisutaja püsivalt kõrge ja tõhusa jõudluse. See on kujundatud spetsiaalselt näidatud seadme jaoks, et tagada täiuslik sobivus ning seadme sujuv töötamine.

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev ööpäevaringne töö. Meie filtrid on mõeldud Philipsi õhuniisutaja parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.

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Lahtiütlused

  1. Kolmanda osapoole laboris, viidates eksperimentaalmeetodi ZD/17-2017 lõpetatud testi niisuti bakterite eraldumise pärssimise määrale (valge stafülokokk 8032)