Ehtne Philipsi niisutusfilter

Tarviku asendamine Philipsi originaalniisutusfiltriga tagab teie õhuniisutaja püsivalt kõrge ja tõhusa jõudluse. See on kujundatud spetsiaalselt näidatud seadme jaoks, et tagada täiuslik sobivus ning seadme sujuv töötamine.