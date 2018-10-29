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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY3455/00
Ühildub 2in1 3000 seeriaga
Pikaajaline filter kuni 6 kuuks
Philipsi originaalfiltrid
NanoCloudi niisutustehnoloogia vähendab bakterite levikut 99%* võrra, võimaldades kogu majapidamisel nanovett juua. Ei jäta valgeid plekke, märgi laike ega veeplekke*, puhas ja hügieeniline
Tarviku asendamine Philipsi originaalniisutusfiltriga tagab teie õhuniisutaja püsivalt kõrge ja tõhusa jõudluse. See on kujundatud spetsiaalselt näidatud seadme jaoks, et tagada täiuslik sobivus ning seadme sujuv töötamine.
Philipsi filtrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev ööpäevaringne töö. Meie filtrid on mõeldud Philipsi õhuniisutaja parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.
Arvustused
Kolmanda osapoole laboris, viidates eksperimentaalmeetodi ZD/17-2017 lõpetatud testi niisuti bakterite eraldumise pärssimise määrale (valge stafülokokk 8032)