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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FYM860/30
12-kuuline eluiga
Filtreerib 99,97% 0,003 μm juures
Eelfilter, HEPA, aktiivsüsi
Eemaldab gaasi ja lõhna
Originaalne Philipsi filter projekteeriti seadmega samal ajal ja see sobib seadmesse ideaalselt, tagades seadme katkematu sujuva töö.
Philipsi integreeritud kolm ühes filter pakub järjepidevat kaitset ja tagab optimaalse filtreerimise kuni 12 kuuks. (1)
Philipsi seade annab teile teada, millal eelfiltrit puhastada ja millal on aeg filter välja vahetada. Selleks kulub aega vähem kui minut. Seadme hooldus ei nõua pingutusi, et saaksite alati nautida puhast ja tervislikku õhku.
Arvustused
(1) Soovituslik eluiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja WHO linna saastetaseme andmete põhjal. Tegelik tööiga oleneb kasutuskeskkonnast ja sagedusest.
(2) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus.
(3) Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, katsetatud vastavalt standardile GB/T18801-2015.
(4) Filtrit läbivast õhust, katsetatud NaCl aerosooliga kolmanda osapoole laboratooriumis.
(5) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, katsetatud vastavalt GB/T 18801-le.