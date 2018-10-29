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  • 3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
  • 3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
  • 3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
  • 3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
  • 3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
  • 3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse

Originaal asendusfilterIntegreeritud kolm-ühes filter

FYM860/30

3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA-, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab kaitse bakterite, õietolmu, tolmu, PM2.5, lemmikloomade kõõma, gaaside ja muude saasteainete eest. See on Air Performeri asendusfilter.
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Philipsi originaalfilter, mis sobib ideaalselt

3 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse

  • 12-kuuline eluiga

  • Filtreerib 99,97% 0,003 μm juures

  • Eelfilter, HEPA, aktiivsüsi

  • Eemaldab gaasi ja lõhna

Täiuslik valik püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Täiuslik valik püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Originaalne Philipsi filter projekteeriti seadmega samal ajal ja see sobib seadmesse ideaalselt, tagades seadme katkematu sujuva töö.

12 kuud kasutamist

12 kuud kasutamist

Philipsi integreeritud kolm ühes filter pakub järjepidevat kaitset ja tagab optimaalse filtreerimise kuni 12 kuuks. (1)

Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

Philipsi seade annab teile teada, millal eelfiltrit puhastada ja millal on aeg filter välja vahetada. Selleks kulub aega vähem kui minut. Seadme hooldus ei nõua pingutusi, et saaksite alati nautida puhast ja tervislikku õhku.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Soovituslik eluiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja WHO linna saastetaseme andmete põhjal. Tegelik tööiga oleneb kasutuskeskkonnast ja sagedusest.

  2. (2) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus.

  3. (3) Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, katsetatud vastavalt standardile GB/T18801-2015.

  4. (4) Filtrit läbivast õhust, katsetatud NaCl aerosooliga kolmanda osapoole laboratooriumis.

  5. (5) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, katsetatud vastavalt GB/T 18801-le.