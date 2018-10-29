Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

Philipsi seade annab teile teada, millal eelfiltrit puhastada ja millal on aeg filter välja vahetada. Selleks kulub aega vähem kui minut. Seadme hooldus ei nõua pingutusi, et saaksite alati nautida puhast ja tervislikku õhku.