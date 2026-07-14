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Originaal asendusfilter Integreeritud kolm-ühes filter

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Originaal asendusfilterIntegreeritud kolm-ühes filter

FYM860/30

Originaal asendusfilter Integreeritud kolm-ühes filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA-, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab kaitse bakterite, õietolmu, tolmu, PM2.5, lemmikloomade kõõma, gaaside ja muude saasteainete eest. See on Air Performeri asendusfilter.

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  • 14 July 2026

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