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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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Originaal asendusfilter Integreeritud kolm-ühes filter
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FYM860/30
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3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA-, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab kaitse bakterite, õietolmu, tolmu, PM2.5, lemmikloomade kõõma, gaaside ja muude saasteainete eest. See on Air Performeri asendusfilter.
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