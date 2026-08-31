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Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult Sinu Air Performer 9000 seeria seadmega, tagades suurepärase jõudluse. 3-ühes NanoProtect HEPA, aktiivne süsinik ja eelfilter kaitsevad saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade karvade ja viiruste eest.
Ühildub Air Performer 9000 seeriaga
Karbis: 2 poolkaarjat filtrit
Tööiga 3 aastat
Philipsi originaalfilter
Asendusfilter Philipsi Air Performer 4-ühes jaoks: AMF970. Mudeli numbri leiad seadme põhjalt.
See originaalne puhastusfilter pakub järjepidevat kaitset kuni 3 aastaks (2), vähendades vaeva ja kulusid. Sinu seade arvutab filtri eluea ja teavitab Sind, kui on vaja see välja vahetada.
Hooldus on pingutuseta tänu lihtsale klõpsa-ja-vabasta süsteemile. Lihtsalt ava lukustus, eemalda ning puhasta või vaheta filter sekunditega.
5.0
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Eryca
31/08/2026
Eesti
Hea toode
Filti kasutusiga on pikk ja seda pole vaja tihti vahetada. Filtri vahetus on lihtne protsess.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-08-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-08-29
Lotte33
31/08/2026
Eesti
kasutajasõbralik filter
Lihtne ja mugav vahetada, kestavad pikalt igapäevasel kasutamisel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-08-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-08-10
Filterdaja
12/07/2026
Eesti
Hea ja lihtne filter.
Hästi hea on see, et sel on piisavalt pikk kasutusiga. Seetõttu ei pea seda igapäevaselt päris vahetama. Siiski on üsna lihtne seda vahetust teha ning filter asub loogilise koha peal.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-08
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-08
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut.
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.