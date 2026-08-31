TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks

Air Performer 4-ühes 9000HEPA NanoProtecti filter

FYM970/30

5

| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult Sinu Air Performer 9000 seeria seadmega, tagades suurepärase jõudluse. 3-ühes NanoProtect HEPA, aktiivne süsinik ja eelfilter kaitsevad saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade karvade ja viiruste eest.

Kuva kõik eelised

Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest (1)

Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks

  • Ühildub Air Performer 9000 seeriaga

  • Karbis: 2 poolkaarjat filtrit

  • Tööiga 3 aastat

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi Air Performer 9000 seeriaga

Ühildub Philipsi Air Performer 9000 seeriaga

Asendusfilter Philipsi Air Performer 4-ühes jaoks: AMF970. Mudeli numbri leiad seadme põhjalt.

Kauakestev filter kolmeks aastaks

Kauakestev filter kolmeks aastaks

See originaalne puhastusfilter pakub järjepidevat kaitset kuni 3 aastaks (2), vähendades vaeva ja kulusid. Sinu seade arvutab filtri eluea ja teavitab Sind, kui on vaja see välja vahetada.

Lihtne klõpsa-ja-vabasta süsteem

Lihtne klõpsa-ja-vabasta süsteem

Hooldus on pingutuseta tänu lihtsale klõpsa-ja-vabasta süsteemile. Lihtsalt ava lukustus, eemalda ning puhasta või vaheta filter sekunditega.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

31/08/2026

Eesti

Eesti

Hea toode

Filti kasutusiga on pikk ja seda pole vaja tihti vahetada. Filtri vahetus on lihtne protsess.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-08-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-08-29

31/08/2026

Eesti

Eesti

kasutajasõbralik filter

Lihtne ja mugav vahetada, kestavad pikalt igapäevasel kasutamisel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-08-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-08-10

12/07/2026

Eesti

Eesti

Hea ja lihtne filter.

Hästi hea on see, et sel on piisavalt pikk kasutusiga. Seetõttu ei pea seda igapäevaselt päris vahetama. Siiski on üsna lihtne seda vahetust teha ning filter asub loogilise koha peal.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-08

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4-ühes 9000 FYM970/30 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-08

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut.

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.