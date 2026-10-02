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Air Performer 4-ühes 9000 HEPA NanoProtecti filter
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FYM970/30
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Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult Sinu Air Performer 9000 seeria seadmega, tagades suurepärase jõudluse. 3-ühes NanoProtect HEPA, aktiivne süsinik ja eelfilter kaitsevad saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade karvade ja viiruste eest.
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