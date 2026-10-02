TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Air Performer 4-ühes 9000 HEPA NanoProtecti filter

Tugi

Air Performer 4-ühes 9000HEPA NanoProtecti filter

FYM970/30

Air Performer 4-ühes 9000 HEPA NanoProtecti filter

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult Sinu Air Performer 9000 seeria seadmega, tagades suurepärase jõudluse. 3-ühes NanoProtect HEPA, aktiivne süsinik ja eelfilter kaitsevad saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade karvade ja viiruste eest.

  • PDF fail
  • 2 October 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata