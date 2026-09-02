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Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
Originaalne Philipsi niisutusfilter sobib Sinu Air Performer 9000 seadmega ideaalselt kõrge jõudluse tagamiseks. See kasutab NanoCloud tehnoloogiat, mis eraldab nanomõõtmelisi molekule, mis niisutavad õhku kuni 99,9% vähem bakteritega (1)
Ühildub 9000 Air Performeriga
NanoCloudi tehnoloogia
Tööiga 6 kuud
Philipsi originaalfilter
Asendusniisutusfilter Philipsi Air Performer 4in1 jaoks: AMF970. Oma mudelinumbri leiad seadme põhjalt.
See originaalne niisutusfilter tagab ühtlase niisutuse kuni 6 kuud (2), vähendades muret ja kulusid. Sinu seade arvutab filtri eluea ja teavitab Sind, kui asendamine on vajalik.
Originaalne Philipsi niisutusfilter on loodud ideaalselt sobima Sinu seadmega. Optimaalse jõudluse tagamiseks kasuta alati originaalset Philipsi filtrit.
5.0
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
RaxKax8
02/09/2026
Eesti
Kvaliteetne originaalfilter
Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.
Positiivsed omadused
Kvaliteetne, lihtne vahetada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Date of Use 2026-08-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Date of Use 2026-08-01
Õunapirukas
31/08/2026
Eesti
See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!
See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Date of Use 2026-06-16
See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Date of Use 2026-06-16
Filterdaja
12/07/2026
Eesti
Hea ja lihtne filter.
Hästi hea on see, et sel on piisavalt pikk kasutusiga. Seetõttu ei pea seda igapäevaselt päris vahetama. Siiski on üsna lihtne seda vahetust teha ning filter asub loogilise koha peal.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Date of Use 2026-06-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Date of Use 2026-06-30
(1) Võrreldes standardsete ultraheliniisutajatega, millel puudub lisatehnoloogia bakterite leviku vähendamiseks, nagu testis sõltumatu labor.
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.