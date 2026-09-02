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  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks
  • Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks

Air Performer 4in1 9000Niisutusfilter

FYM971/00

5

| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks

Originaalne Philipsi niisutusfilter sobib Sinu Air Performer 9000 seadmega ideaalselt kõrge jõudluse tagamiseks. See kasutab NanoCloud tehnoloogiat, mis eraldab nanomõõtmelisi molekule, mis niisutavad õhku kuni 99,9% vähem bakteritega (1)

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NanoCloudi tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Originaalfilter Air Performer 9000 jaoks

  • Ühildub 9000 Air Performeriga

  • NanoCloudi tehnoloogia

  • Tööiga 6 kuud

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi Air Performer 9000ga

Ühildub Philipsi Air Performer 9000ga

Asendusniisutusfilter Philipsi Air Performer 4in1 jaoks: AMF970. Oma mudelinumbri leiad seadme põhjalt.

Kasutusaeg kuni 6 kuud

Kasutusaeg kuni 6 kuud

See originaalne niisutusfilter tagab ühtlase niisutuse kuni 6 kuud (2), vähendades muret ja kulusid. Sinu seade arvutab filtri eluea ja teavitab Sind, kui asendamine on vajalik.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Originaalne Philipsi niisutusfilter on loodud ideaalselt sobima Sinu seadmega. Optimaalse jõudluse tagamiseks kasuta alati originaalset Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/09/2026

Eesti

Eesti

Kvaliteetne originaalfilter

Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.

Positiivsed omadused

Kvaliteetne, lihtne vahetada

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Date of Use 2026-08-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Date of Use 2026-08-01

31/08/2026

Eesti

Eesti

See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!

See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Date of Use 2026-06-16

See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Date of Use 2026-06-16

12/07/2026

Eesti

Eesti

Hea ja lihtne filter.

Hästi hea on see, et sel on piisavalt pikk kasutusiga. Seetõttu ei pea seda igapäevaselt päris vahetama. Siiski on üsna lihtne seda vahetust teha ning filter asub loogilise koha peal.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Date of Use 2026-06-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Date of Use 2026-06-30

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheliniisutajatega, millel puudub lisatehnoloogia bakterite leviku vähendamiseks, nagu testis sõltumatu labor.

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.