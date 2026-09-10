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Air Performer 4in1 9000 Niisutusfilter

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Air Performer 4in1 9000Niisutusfilter

FYM971/00

Air Performer 4in1 9000 Niisutusfilter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Originaalne Philipsi niisutusfilter sobib Sinu Air Performer 9000 seadmega ideaalselt kõrge jõudluse tagamiseks. See kasutab NanoCloud tehnoloogiat, mis eraldab nanomõõtmelisi molekule, mis niisutavad õhku kuni 99,9% vähem bakteritega (1)

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  • 10 September 2026

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