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Air Performer 4in1 9000 Niisutusfilter
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FYM971/00
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Originaalne Philipsi niisutusfilter sobib Sinu Air Performer 9000 seadmega ideaalselt kõrge jõudluse tagamiseks. See kasutab NanoCloud tehnoloogiat, mis eraldab nanomõõtmelisi molekule, mis niisutavad õhku kuni 99,9% vähem bakteritega (1)
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