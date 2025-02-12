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PerfectCare Pure Katlakivivastane kassett
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GC002/00
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Pure Steami katlakivivastane kassett on sobilik PerfectCare Pure'i aurugeneraatoritele, mis on varustatud Pure Steami tehnoloogiaga. See kõrvaldab 99% katlakivist ja pikendab kasutusiga 5 korda.
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