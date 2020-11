Pure Steami katlakivivastane kassett*

Pure Steami katlakivivastane kassett on sobilik PerfectCare Pure'i aurugeneraatoritele, mis on varustatud Pure Steami tehnoloogiaga. See kõrvaldab 99% katlakivist ja pikendab kasutusiga 5 korda. Vaadake kõiki eeliseid