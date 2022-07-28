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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC002/00
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kõrvaldab 99% katlakivist
Sobib seadmele PerfectCare Pure
Kasseti tööiga sõltub teie piirkonna vee karedusest ja ühes nädalas triikimisele kulutatud tundidest; keskmiselt võimaldab üks kassett kolm kuud triikimist.
Pure Steami katlakivivastane kassett kaitseb teie PerfectCare Pure'i tõhusalt katlakivikahjustuste eest. Teie seadmel on viieaastane garantii katlakivi vastu.
PureSteami katlakivivastane kassett eemaldab kraaniveest 99% katlakivist. See tagab püsiva auruvoo ja takistab katlakivijääkide sattumist riietele.
Auhinnad
1.1
5-st
14
Auhinnad
Ionut j
28/07/2022
România
Stoc epuizat ?
De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???
See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Aandra
04/10/2021
România
Pacat de Statia de calcat!
Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.
See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Hasans111
01/06/2021
Latvija
Avoid! Impossible to buy
Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Toode võib pakendil oleval pildil näida tumedam ja märjem, kuna seda on parima tulemuse saavutamiseks eeltöödeldud demineraliseeritud veega.