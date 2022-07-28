TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Pure Steami katlakivivastane kassett*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pure Steami katlakivivastane kassett*
  • Pure Steami katlakivivastane kassett*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pure Steami katlakivivastane kassett*

Tootmine lõpetatud

PerfectCare PureKatlakivivastane kassett

GC002/00

1.1
| (14) Auhinnad

1 auhind

Pure Steami katlakivivastane kassett*
Pure Steami katlakivivastane kassett on sobilik PerfectCare Pure'i aurugeneraatoritele, mis on varustatud Pure Steami tehnoloogiaga. See kõrvaldab 99% katlakivist ja pikendab kasutusiga 5 korda.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

99% katlakivivaba, 5 korda pikem kasutusiga

Pure Steami katlakivivastane kassett*

  • Kõrvaldab 99% katlakivist

  • Sobib seadmele PerfectCare Pure

Kolm kuud triikimist

Kolm kuud triikimist

Kasseti tööiga sõltub teie piirkonna vee karedusest ja ühes nädalas triikimisele kulutatud tundidest; keskmiselt võimaldab üks kassett kolm kuud triikimist.

Viieaastane garantii katlakivi vastu

Viieaastane garantii katlakivi vastu

Pure Steami katlakivivastane kassett kaitseb teie PerfectCare Pure'i tõhusalt katlakivikahjustuste eest. Teie seadmel on viieaastane garantii katlakivi vastu.

99% katlakivivaba PureSteami katlakivivastase kasseti abil

99% katlakivivaba PureSteami katlakivivastase kasseti abil

PureSteami katlakivivastane kassett eemaldab kraaniveest 99% katlakivist. See tagab püsiva auruvoo ja takistab katlakivijääkide sattumist riietele.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

1.1

5-st

14

Auhinnad

5
4
3

28/07/2022

România

România

Stoc epuizat ?

De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???

See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

04/10/2021

România

România

Pacat de Statia de calcat!

Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.

See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

See arvustus tehti tootele Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

01/06/2021

Latvija

Latvija

Avoid! Impossible to buy

Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Toode võib pakendil oleval pildil näida tumedam ja märjem, kuna seda on parima tulemuse saavutamiseks eeltöödeldud demineraliseeritud veega.