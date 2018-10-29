DualProtect katlakivieemaldussüsteem teavitab padruni vahetamisest

WardrobeCare uuemad versioonid on varustatud DualProtect katlakivieemaldussüsteemiga, mis teavitab Sind, kui padrun tuleb välja vahetada, et tagada Sinu seadme 99% katlakivivabadus.