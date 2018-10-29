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  • Katlakivieemalduspadrunitega kõikidele WardrobeCare mudelitele
  • Katlakivieemalduspadrunitega kõikidele WardrobeCare mudelitele

Tootmine lõpetatud

WardrobeCareKatlakivieemalduspadrunitega

GC019/00

1 auhind

Katlakivieemalduspadrunitega kõikidele WardrobeCare mudelitele
Philipsi WardrobeCare triikimissüsteem on varustatud ainulaadse DualProtect katlakivieemaldussüsteemiga, mis hoiab seadme 99% katlakivivabana. Spetsiaalsed katlakivieemalduspadrunitega demineraliseeritakse vett, hoides seda 99% katlakivivabana.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Hoia oma WardrobeCare katlakivivabana

Katlakivieemalduspadrunitega kõikidele WardrobeCare mudelitele

Katlakivieemalduspadrunitega hoiavad Sinu seadme 99% katlakivivabana

DualProtect katlakivieemaldussüsteem teavitab padruni vahetamisest

DualProtect katlakivieemaldussüsteem teavitab padruni vahetamisest

WardrobeCare uuemad versioonid on varustatud DualProtect katlakivieemaldussüsteemiga, mis teavitab Sind, kui padrun tuleb välja vahetada, et tagada Sinu seadme 99% katlakivivabadus.

Padruni lihtne väljavahetamine

Padruni lihtne väljavahetamine

Katlakivieemalduspadrunitega tuleb vahetada iga 3–7 kuu järel, sõltuvalt vee karedusest. Kui padruni graanulid on täielikult värvi muutnud sinisest pruuniks, on aeg Sinu padrun välja vahetada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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