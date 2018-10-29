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Tootmine lõpetatud
GC019/00
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
WardrobeCare uuemad versioonid on varustatud DualProtect katlakivieemaldussüsteemiga, mis teavitab Sind, kui padrun tuleb välja vahetada, et tagada Sinu seadme 99% katlakivivabadus.
Katlakivieemalduspadrunitega tuleb vahetada iga 3–7 kuu järel, sõltuvalt vee karedusest. Kui padruni graanulid on täielikult värvi muutnud sinisest pruuniks, on aeg Sinu padrun välja vahetada.
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