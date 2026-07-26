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WardrobeCare Katlakivieemalduspadrunitega
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GC019/00
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Philipsi WardrobeCare triikimissüsteem on varustatud ainulaadse DualProtect katlakivieemaldussüsteemiga, mis hoiab seadme 99% katlakivivabana. Spetsiaalsed katlakivieemalduspadrunitega demineraliseeritakse vett, hoides seda 99% katlakivivabana.
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