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WardrobeCare Katlakivieemalduspadrunitega

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WardrobeCareKatlakivieemalduspadrunitega

GC019/00

WardrobeCare Katlakivieemalduspadrunitega

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi WardrobeCare triikimissüsteem on varustatud ainulaadse DualProtect katlakivieemaldussüsteemiga, mis hoiab seadme 99% katlakivivabana. Spetsiaalsed katlakivieemalduspadrunitega demineraliseeritakse vett, hoides seda 99% katlakivivabana.

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  • 26 July 2026

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