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  • Vahetuskate, et triikimislauda saaks kauem kasutada
  • Vahetuskate, et triikimislauda saaks kauem kasutada

Tootmine lõpetatud

Easy8Triikimislaua kate

GC020/00

2.3
| (3) Auhinnad

1 auhind

Vahetuskate, et triikimislauda saaks kauem kasutada
Kasutage Easy8 triikimislauale mõeldud spetsiaalset vahetuslauda ja ShoulderWings süsteemi katteid, et triikimislaud kauem vastu peaks. Tänu kiirkinnitussüsteemile on katteid lihtne eemaldada ja lauale kinnitada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Easy8 triikimislauale

Vahetuskate, et triikimislauda saaks kauem kasutada

Easy-fit-süsteem

Easy-fit-süsteem

Kattel on easy-fit kinnitussüsteem, mis hoiab triikimislaua katte pingul.

ideaalne triikimislauale Easy8: 120 x 45 cm

ideaalne triikimislauale Easy8: 120 x 45 cm

Triikimislaua kate on spetsiaalselt loodud Easy8 triikimislauale. See sobib aga ka teistele triikimislaudadele, mille mõõtmed on 120 x 45 cm.

sh ShoulderWings-süsteem

sh ShoulderWings-süsteem

Komplekti kuuluvad ka kaks vahetuskatet ShoulderWings-süsteemile koos kiirkinnitusega.

Tehnilised andmed

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2.3

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

10/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Odlično.

Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

28/11/2019

България

България

Покритието не отговаря

При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.

Positiivsed omadused

само дето е по обемен

Negatiivsed omadused

много свързани с плата

See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

29/04/2019

България

България

не съм доволен

след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.

See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

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Lahtiütlused

  1. Mitmekihilise triikimislaua kattega võrreldes madalam helivõimsus