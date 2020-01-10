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Tootmine lõpetatud
GC020/00
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kattel on easy-fit kinnitussüsteem, mis hoiab triikimislaua katte pingul.
Triikimislaua kate on spetsiaalselt loodud Easy8 triikimislauale. See sobib aga ka teistele triikimislaudadele, mille mõõtmed on 120 x 45 cm.
Komplekti kuuluvad ka kaks vahetuskatet ShoulderWings-süsteemile koos kiirkinnitusega.
Auhinnad
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3
Auhinnad
elma7622
10/01/2020
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Odlično.
Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
ProdanGe
28/11/2019
България
Покритието не отговаря
При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.
Positiivsed omadused
само дето е по обемен
Negatiivsed omadused
много свързани с плата
See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Bone
29/04/2019
България
не съм доволен
след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.
See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
See arvustus tehti tootele Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Mitmekihilise triikimislaua kattega võrreldes madalam helivõimsus