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Easy8 Triikimislaua kate
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Tugi
GC020/00
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Kasutage Easy8 triikimislauale mõeldud spetsiaalset vahetuslauda ja ShoulderWings süsteemi katteid, et triikimislaud kauem vastu peaks. Tänu kiirkinnitussüsteemile on katteid lihtne eemaldada ja lauale kinnitada.
500 seeriaTopieemaldaja
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