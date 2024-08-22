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Easy8 Triikimislaua kate

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Easy8Triikimislaua kate

GC020/00

Easy8 Triikimislaua kate

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutage Easy8 triikimislauale mõeldud spetsiaalset vahetuslauda ja ShoulderWings süsteemi katteid, et triikimislaud kauem vastu peaks. Tänu kiirkinnitussüsteemile on katteid lihtne eemaldada ja lauale kinnitada.

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  • 22 August 2024

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