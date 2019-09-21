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Tootmine lõpetatud

EasySpeedAurutriikraud

GC1029/90

4.9
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire algusest lõpuni
See EasySpeedi triikraud kiirendab triikimist tänu kolme täpsusastmega otsale, talla kuumuse ühtlasele jaotamisele ja pidevale auruvoole.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

3 viisi triikimise kiirendamiseks

Kiire algusest lõpuni

  • Auruv. 25 g/min; 100 g võim. auruv.

  • 2000 W

  • Automaatne väljalülitumine

100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast

Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast

Piserdusfunktsioon valmistab peenepiisalist udu, mis voltide triikimise hõlbustamiseks niisutab ühtlaselt kanga.

Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja

Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja

See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/09/2019

Україна

Україна

Зручна та легка у використанні

Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

найгарніша,найчудовіша праска

користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска

30/06/2019

Україна

Україна

Легкий, удобный и практичный утюг

Пользуюсь утюгом уже больше года. В отличии от предыдущего - вообще нет проблем с протеканием воды во время глажки. Сам утюг легкий и удобный, даже при большом количестве одежды рука не устает. Паровой удар достаточно мощный, подходит для удаления складок на разных типах тканей. По размерам, утюг небольшой, но к этому быстро привыкаешь, даже если пользовался до этого более массивным. В целом - хороший выбор для быстрой и комфортной глажки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.