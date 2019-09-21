30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 25 g/min; 100 g võim. auruv.
2000 W
Automaatne väljalülitumine
Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.
Piserdusfunktsioon valmistab peenepiisalist udu, mis voltide triikimise hõlbustamiseks niisutab ühtlaselt kanga.
See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.
Auhinnad
4.9
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручна та легка у використанні
Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска
АнШев
04/07/2019
Україна
найгарніша,найчудовіша праска
користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Rool
30/06/2019
Україна
Легкий, удобный и практичный утюг
Пользуюсь утюгом уже больше года. В отличии от предыдущего - вообще нет проблем с протеканием воды во время глажки. Сам утюг легкий и удобный, даже при большом количестве одежды рука не устает. Паровой удар достаточно мощный, подходит для удаления складок на разных типах тканей. По размерам, утюг небольшой, но к этому быстро привыкаешь, даже если пользовался до этого более массивным. В целом - хороший выбор для быстрой и комфортной глажки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1029/40 Парова праска