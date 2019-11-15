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Tootmine lõpetatud

Aurutriikraud

GC1433/30

4.9
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne ja tõhus
See mugav aurutriikraud teeb rohke ja püsiva auru abil triikimise lihtsaks ja tõhusaks ning mittenakkuv tald paneb triikraua paremini libisema. Mugav triikraud teeb triikimise lihtsamaks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kolm viisi triikimise lihtsustamiseks

Lihtne ja tõhus

  • 2000 W

  • Katlakivieemaldus

  • Külgevõtmatu tald

Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска

07/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції

Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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