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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2000 W
Katlakivieemaldus
Külgevõtmatu tald
Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.
Auhinnad
4.9
5-st
14
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска
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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска
kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска
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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска
Олена24
07/11/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції
Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.
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See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC1433/30 Парова праска