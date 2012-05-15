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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 17 g/min
Alumiiniumist tald
Katlakivieemaldus
1400 W
See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.
Piserdusfunktsioon valmistab peenepiisalist udu, mis voltide triikimise hõlbustamiseks niisutab ühtlaselt kanga.
Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt loputamise teel. See pikendab teie triikraua kasutusiga.
Auhinnad
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
twardy
15/05/2012
Polska
spełnia moje oczekiwania
Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
C0rnelia
01/02/2019
România
De calitate
Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705