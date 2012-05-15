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  • Kiire ja tõhus – garanteeritult
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Tootmine lõpetatud

1700 seriesAurutriikraud

GC1705/01

4.5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire ja tõhus – garanteeritult
Elus on peale kodutööde palju muudki teha, seepärast soovite neid teha nii kiiresti kui võimalik. Triikraua terav ots, unikaalse disainiga auruavad ja siledaltlibisev tald – see kvaliteetne triikraud on lihtsalt valmistatud kiireks tööks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiireks triikimiseks kujundatud tald

Kiire ja tõhus – garanteeritult

  • Auruvoog 17 g/min

  • Alumiiniumist tald

  • Katlakivieemaldus

  • 1400 W

1400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

1400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.

Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast

Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast

Piserdusfunktsioon valmistab peenepiisalist udu, mis voltide triikimise hõlbustamiseks niisutab ühtlaselt kanga.

Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt loputamise teel. See pikendab teie triikraua kasutusiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

spełnia moje oczekiwania

Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

01/02/2019

România

România

De calitate

Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.