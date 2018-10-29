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Tootmine lõpetatud
GC206/30
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Loodud aurutriikraudadele
Ainulaadne ShoulderShape
PerfectFlow Express kate
Ainulaadse ShoulderShape'iga on särkide triikimine lihtsam kui kunagi varem. See uuenduslik kuju võimaldab triikida särke nii, et neid on vaja vähem kohendada, säästes aega ja vaeva.
Uuenduslik PerfectFlow Expressi lauakate on loodud aurutriikraudadega kasutamiseks. Sellel on poorne 3D-tekstiil, mis soodustab auruvoogu katte struktuuri sees, parandades triikimistulemusi, lisades kiirust ja mugavust.
Nüüd on triikraua juhe veelgi pikem! Võite ühendada triikraua otse triikimislaua pinna all olevasse pistikupessa ja kasutada ära kogu triikraua juhtmepikkuse pakutava liikumisvabaduse.
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