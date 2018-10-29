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  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
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  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
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  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks

Tootmine lõpetatud

Easy8 ExpressTriikimislaud

GC206/30

1 auhind

8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks
Philipsi triikimislaud koos ShoulderShape'iga teeb triikimise lihtsamaks. Nüüd saate triikida vähema sättimisega ja kiiremini. Selle uuenduslik PerfectFlow Express kate parandab triikraua auruvoogu, andes tulemused 33% kiiremini.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ShoulderShape'i ja PerfectFlow Express kattega

8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks ja kiiremaks triikimiseks

  • Loodud aurutriikraudadele

  • Ainulaadne ShoulderShape

  • PerfectFlow Express kate

Hõlbus särkide triikimine: ainulaadne ShoulderShape

Hõlbus särkide triikimine: ainulaadne ShoulderShape

Ainulaadse ShoulderShape'iga on särkide triikimine lihtsam kui kunagi varem. See uuenduslik kuju võimaldab triikida särke nii, et neid on vaja vähem kohendada, säästes aega ja vaeva.

Kiirem triikimine 3D-tekstiiliga: PerfectFlow Expressi kate

Kiirem triikimine 3D-tekstiiliga: PerfectFlow Expressi kate

Uuenduslik PerfectFlow Expressi lauakate on loodud aurutriikraudadega kasutamiseks. Sellel on poorne 3D-tekstiil, mis soodustab auruvoogu katte struktuuri sees, parandades triikimistulemusi, lisades kiirust ja mugavust.

Sisseehitatud pistik

Sisseehitatud pistik

Nüüd on triikraua juhe veelgi pikem! Võite ühendada triikraua otse triikimislaua pinna all olevasse pistikupessa ja kasutada ära kogu triikraua juhtmepikkuse pakutava liikumisvabaduse.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.