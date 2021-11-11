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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2000 W
100 g võimas auruvoog
25 g/min pidev auruvoog
Külgevõtmatu tald
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse rohkem auru.
Auhinnad
4.9
5-st
16
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Positiivsed omadused
Надійність, гарний дизайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Positiivsed omadused
Легка, надійна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Barbarisa2
02/11/2021
Україна
Прекрасный утюг для молодых мамочек
Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн
Positiivsed omadused
Все супер
Negatiivsed omadused
Ненавижу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска