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Tootmine lõpetatud

EasySpeed PlusAurutriikraud

GC2142/40

4.9
| (16) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire algusest lõpuni
EasySpeed Plus kiirendab triikimist tänu raskestieemaldatavate kortsude silumiseks kasutatavatele jõulistele aurupahvakutele, mittenakkuvale ja lihtsasti libisevale tallale ja lekkevastasele tilgalukustussüsteemile. Need kolm omadust võimaldavad teil kiiremini triikida.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiirendab triikimist kolmel viisil

Kiire algusest lõpuni

  • 2000 W

  • 100 g võimas auruvoog

  • 25 g/min pidev auruvoog

  • Külgevõtmatu tald

2000 W kiireks kuumenemiseks

2000 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kuni 100 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 100 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse rohkem auru.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

16

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Positiivsed omadused

Надійність, гарний дизайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Positiivsed omadused

Легка, надійна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

02/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный утюг для молодых мамочек

Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн

Positiivsed omadused

Все супер

Negatiivsed omadused

Ненавижу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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