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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2100 W
110 g võimas auruvoog
30 g/min pidev auruvoog
Keraamiline tald
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
17
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Positiivsed omadused
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Positiivsed omadused
Потужність якість
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Positiivsed omadused
Легко, зручно прасувати.
Negatiivsed omadused
-
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска