TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni
  • Kiire algusest lõpuni

Tootmine lõpetatud

EasySpeed PlusAurutriikraud

GC2148/30

4.6
| (21) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire algusest lõpuni
EasySpeed Plus kiirendab triikimist tänu raskestieemaldatavate kortsude silumiseks kasutatavatele jõulistele aurupahvakutele, vastupidavale hästilibisevale keraamilisele tallale ja lekke esinemist ennetavale tilgalukustussüsteemile. Need kolm omadust võimaldavad teil kiiremini triikida.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiirendab triikimist kolmel viisil

Kiire algusest lõpuni

  • 2100 W

  • 110 g võimas auruvoog

  • 30 g/min pidev auruvoog

  • Keraamiline tald

2100 W kiireks kuumenemiseks

2100 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.

Kuni 110 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 110 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Kuni 30 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 30 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

21

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

1

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Positiivsed omadused

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Positiivsed omadused

Ціна, функціонал

Negatiivsed omadused

Нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна праска для родини

Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.