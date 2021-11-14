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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2100 W
110 g võimas auruvoog
30 g/min pidev auruvoog
Keraamiline tald
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.6
5-st
21
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Positiivsed omadused
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
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See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
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See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Positiivsed omadused
Ціна, функціонал
Negatiivsed omadused
Нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Kukushka51
27/10/2021
Україна
Прекрасна праска для родини
Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска