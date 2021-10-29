До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.