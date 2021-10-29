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  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks
  • 8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks

Tootmine lõpetatud

Easy8Triikimislaud

GC240/25

4.1
| (19) Auhinnad

1 auhind

8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks
Triikimislaual on triikimiskogemuse juures tähtis roll. Philipsi uue triikimislaua puhul on mõeldud igale pisiasjale, et triikimine oleks tõesti lihtne. Ainulaadsel triikimislaual on kaheksa nutikat lahendust, mis lahendavad kõik triikimisprobleemid.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ainulaadse ShoulderWingi süsteemiga

8 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks

  • ShoulderWingi süsteemiga

1 kg kergem*

1 kg kergem*

Triikimislaud on triikimisele eelnevaks lihtsamaks manööverdamiseks eelmise mudeliga võrreldes 1 kg võrra kergem.

Riidepuu

Riidepuu

Enam ei pea otsima enda läheduses kohta, kuhu äsja triigitud särgid riputada. Võite rõivad pärast triikimist riputada otse mugavasse riidenagisse.

Stabiilne konstruktsioon: transpordilukk ja jalakorgid

Stabiilne konstruktsioon: transpordilukk ja jalakorgid

Transpordilukk ennetab triikimise ajal laua tahtmatut kokkukukkumist ja hoiab laua ka hoiundamise ajal suletuna. Triikimislaud toetub topeltjalgade konstruktsioonile, mille libisemiskindlad jalakorgid tagavad lisastabiilsuse.

Tehnilised andmed

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4.1

5-st

19

Auhinnad

29/10/2021

Україна

Україна

Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка

До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.

Positiivsed omadused

Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає

Negatiivsed omadused

Занадто висока ціна

See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

14/04/2019

Україна

Україна

Якісна річ

Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

19/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelnevate GC240 mudelitega

  2. Mitmekihilise triikimislaua kattega võrreldes madalam helivõimsus