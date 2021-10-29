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Tootmine lõpetatud
GC240/25
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
ShoulderWingi süsteemiga
Triikimislaud on triikimisele eelnevaks lihtsamaks manööverdamiseks eelmise mudeliga võrreldes 1 kg võrra kergem.
Enam ei pea otsima enda läheduses kohta, kuhu äsja triigitud särgid riputada. Võite rõivad pärast triikimist riputada otse mugavasse riidenagisse.
Transpordilukk ennetab triikimise ajal laua tahtmatut kokkukukkumist ja hoiab laua ka hoiundamise ajal suletuna. Triikimislaud toetub topeltjalgade konstruktsioonile, mille libisemiskindlad jalakorgid tagavad lisastabiilsuse.
Auhinnad
4.1
5-st
19
Auhinnad
u186-dmitriy
29/10/2021
Україна
Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка
До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.
Positiivsed omadused
Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає
Negatiivsed omadused
Занадто висока ціна
See arvustus tehti tootele Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
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Viktor87
14/04/2019
Україна
Якісна річ
Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.
Jah, soovitan seda toodet
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Jah, soovitan seda toodet
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Tintoreto
19/08/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.
Jah, soovitan seda toodet
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Jah, soovitan seda toodet
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Võrreldes eelnevate GC240 mudelitega
Mitmekihilise triikimislaua kattega võrreldes madalam helivõimsus