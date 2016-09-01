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  • Lihtne, kiire ja tõhus
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Tootmine lõpetatud

2500 seeriaSteam Iron

GC2510/02

4.9
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne, kiire ja tõhus
Suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajad võimsat auru ja triikrauda, mis kunagi alt ei vea. Tänu 90 g auruvõimsusele, 2000 W pidevale kõrgele aurule ja Double Active Calc süsteemile pakub see praktiline triikraud Sulle kestvat vastutasu!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kauakestev aurujõudlus

Lihtne, kiire ja tõhus

  • 30 g

2000 W võimsus tagab püsiva tugeva aurujoa

2000 W võimsus tagab püsiva tugeva aurujoa

2000 W võimsus tagab püsiva tugeva aurujoa.

Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.

Pidev aurujuga kuni 30 g/min kortsude tõhusamaks eemaldamiseks

Pidev aurujuga kuni 30 g/min kortsude tõhusamaks eemaldamiseks

Pidev aurujuga kuni 30 g/min kortsude tõhusamaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

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Arvustused

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4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/09/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Wart polecenia

To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

zdaje egzamin

z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe

10/04/2019

Україна

Україна

Утюг-супер!

За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510/02 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.