30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
30 g
2000 W võimsus tagab püsiva tugeva aurujoa.
Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.
Pidev aurujuga kuni 30 g/min kortsude tõhusamaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Marcel
01/09/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Wart polecenia
To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe
agusia
07/11/2013
Polska
zdaje egzamin
z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Valeriia333
10/04/2019
Україна
Утюг-супер!
За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2500 series GC2510/02 Парова праска