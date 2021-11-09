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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2300 W
170 g võimas auruvoog
35 g/min pidev auruvoog
Keraamiline tald
Tänu kiirele 30 sekundi pikkusele kuumenemisajale saate kiiresti triikima hakata
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Kuni 35 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks
Auhinnad
4.9
5-st
19
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Антоніна876533
09/11/2021
Україна
Рекомендую
Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Mila2307
26/10/2021
Україна
Недорога парова праска
Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари
Positiivsed omadused
Недорога класна праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Slavaslava1608
26/10/2021
Україна
Чудовий вибір за свою ціну
Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска