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  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni

Tootmine lõpetatud

EasySpeed AdvancedAurutriikraud

GC2670/20

4.9
| (19) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem algusest lõpuni
Muutke triikimine kiiremaks algusest lõpuni: kiire soojenemine, XL-veeava, võimsad aurupahvakud tõrksate kortsude eemaldamiseks, vastupidav keraamiline tald kiireks libisemiseks ja tilgalukustussüsteem. Need viis omadust võimaldavad teil kiiremini triikida.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiirendab triikimist viiel viisil

Kiirem algusest lõpuni

  • 2300 W

  • 170 g võimas auruvoog

  • 35 g/min pidev auruvoog

  • Keraamiline tald

2300 W kiireks kuumenemiseks 30 sekundiga

2300 W kiireks kuumenemiseks 30 sekundiga

Tänu kiirele 30 sekundi pikkusele kuumenemisajale saate kiiresti triikima hakata

Kuni 170 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 170 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Kuni 35 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 35 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 35 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

19

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую

Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Недорога парова праска

Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари

Positiivsed omadused

Недорога класна праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір за свою ціну

Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.