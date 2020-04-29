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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W
180 g võimas auruvoog
40 g/min pidev auruvoog
Keraamiline tald
Tänu kiirele 30 sekundi pikkusele kuumenemisajale saate kiiresti triikima hakata
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
14
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Fanka
29/04/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Super żelazko
Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
krzysiek73lk
04/04/2020
Polska
Kinnitatud ostja
świetne żelasko
Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Anon85
30/08/2018
Polska
Prostota i funkcjonalność
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne żelazko. lekkie nie skomplikowane, o idealnych wymiarach, nie za duże nie za małe. Naprawdę polecam. Wada jest jedna, bardzo krótki kabel zasilający.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe