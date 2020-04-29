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  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
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  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni
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  • Kiirem algusest lõpuni
  • Kiirem algusest lõpuni

Tootmine lõpetatud

EasySpeed AdvancedAurutriikraud

GC2675/85

4.5
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem algusest lõpuni
Muutke triikimine kiiremaks algusest lõpuni: kiire soojenemine, XL-veeava, võimsad aurupahvakud tõrksate kortsude eemaldamiseks, vastupidav keraamiline tald kiireks libisemiseks ja tilgalukustussüsteem. Need viis omadust võimaldavad teil kiiremini triikida.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kiirendab triikimist viiel viisil

Kiirem algusest lõpuni

  • 2400 W

  • 180 g võimas auruvoog

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • Keraamiline tald

2400 W kiireks kuumenemiseks 30 sekundiga

2400 W kiireks kuumenemiseks 30 sekundiga

Tänu kiirele 30 sekundi pikkusele kuumenemisajale saate kiiresti triikima hakata

Kuni 180 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 180 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super żelazko

Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

04/04/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

świetne żelasko

Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

30/08/2018

Polska

Polska

Prostota i funkcjonalność

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne żelazko. lekkie nie skomplikowane, o idealnych wymiarach, nie za duże nie za małe. Naprawdę polecam. Wada jest jedna, bardzo krótki kabel zasilający.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.