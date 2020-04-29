[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko używam od jakiego czasu, ale to co mnie zachwyciło od pierwszych chwil to wygląd! Jest po prostu ślicznie, bardzo kobiece. Żelazko jest bardzo fajnie wyważone i wyprofilowane. Prasowanie po prostu sprawia mi przyjemność. Rozprasowuje zagniecenia szybko i bezproblemowo, w razie mocniejszego zagniecenia strumień jest nieoceniony. Dodatkowo jest pudełko w którym można trzymać nawet gorące żelazko - co jest bardzo fajnym detalem jak dla mnie. Polecam w pełni u mnie sprawdziło się idealnie.