Приобрела этот утюг в 2018 г и пользуюсь им регулярно на протяжении всего этого времени. Сказать что это хороший утюг значит ничего не сказать - он для меня сейчас просто как находка! Кроме всех его достоинств указанных в описании продукта (что есть правда на 100%) меня в нем очаровала уникальная способность - он отключается автоматически и снижает температуру до минимальной если Вы его не трогаете в течении 5 секунд в горизонтальном положении и 10-15 секунд - в вертикальном положении!!! Для меня это просто жизненно необходимая функция в утюге (и по такой цене!) - риск испортить вещь в таком случае нулевой и плюс экономия электроэнергии. Также не может не радовать возможность обработки паром как в горизонтальном так и вертикальном положении. В общем я очень довольна этим прибором и рекомендую всем! Удачная модель и цена приемлема. Покупайте, не пожалеете!