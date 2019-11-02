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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 35 g/min; 100 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2100 W
2100 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.
Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2910/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2910/02 Парова праска