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  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2910/20

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis teid alt ei vea. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja lihtsalt kasutatava katlakivieemaldusfunktsiooniga Calc Clean praktiline Philipsi aurutriikraud on vastupidav ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide'i tallaga triikraud

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

  • Auruvoog 35 g/min; 100 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2100 W

Pidev tugev auruvoog

Pidev tugev auruvoog

2100 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2910/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2910/02 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.